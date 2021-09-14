تخصيص 400 ألف دينار لاستحداث وحدة غسيل كلى بمستشفى المفرق الحكومي

الوكيل الإخباري - خصص مجلس محافظة المفرق مبلغ 400 ألف دينار من موازنته للعام المقبل، والبالغة تسعة ملايين و400 ألف دينار، لغايات استحداث وحدة غسيل كلى في مستشفى المفرق الحكومي.

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وقال الناطق باسم المجلس صبري الزيادنة ،اليوم الثلاثاء، إن مشروع استحداث وحدة غسيل الكلى في مستشفى المفرق الحكومي، يعد من المشاريع ذات الأولوية، نظرا لكون الوحدة الحالية تعاني من تجاوز عدد من أجهزة غسيل الكلى لعمرها الافتراضي، لافتا إلى أن عمر بعضها تجاوز الـ 12 عاما، حيث تضم الوحدة الحالية 17 جهاز غسيل تعمل على 3 فترات.



وبين الزيادنة أن المشروع الذي سينفذ على مدى عامين، سيشكل قفزة نوعية في نوعية الخدمات الطبية ومجال غسيل الكلى لطالبيه من أبناء المحافظة.

إلى ذلك، قال الزيادنة إنه جرى تخصيص مبلغ 70 ألف دينار لتوسعة قسم الطب الشرعي في مستشفى المفرق الحكومي.

