تخصيص 5ر2 مليون دينار للقطاع الصحي في المفرق

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي لمجلس محافظة المفرق صبري الزيادنة إن المجلس خصص من موازنته للعام المقبل مبلغ 5ر2 مليون دينار للقطاع الصحي.

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وأضاف الزيادنة إن المخصصات توزعت بواقع 5ر1 مليون دينار لإدامة عمل المستشفيات الحكومية في محافظة المفرق وإجراء عمليات الصيانة ورفدها بالأجهزة الطبية المطلوبة، اضافة الى تخصيص مليون دينار للمراكز الصحية لذات الغاية. وأشار الى أن مشروع توسعة وتحديث قسم العناية المركزة في مستشفى المفرق الحكومي يسير بشكل جيد، وتمت زيادة سعته الاستيعاببة، لافتا إلى أنه وفي حال الانتهاء من اعمال التوسعة سيصار الى رفده بما يلزم من الاجهزة الطبية الحديثة.



وبين انه تم ايضا تخصيص مبلغ 250 الف دينار لشراء 10 اجهزة تنفس اصطناعي لزيادة عددها لتبلغ 27 جهازا في مختلف مستشفيات المحافظة.



