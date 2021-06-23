تخصيص 5 ملايين دينار لإنشاء 5 مدارس في الطفيلة

الوكيل الإخباري - أكد رئيس مجلس محافظة الطفيلة الدكتور محمد الخصبة الكريميين أن مجلس المحافظة خصص جزءا من موازنة العام الحالي، لإنشاء خمس مدارس ثانوية وأساسية جديدة، موزعة على قصبة الطفيلة و لواءي الحسا وبصيرا، بكلفة تتجاوز خمسة ملايين دينار، للحد من المدارس المستأجرة التي بلغت نسبتها نحو 20 بالمئة.

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وقال الدكتور الخصبة في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، إن التصاميم والدراسات الهندسية اللازمة لإقامة هذه المدارس في مراحلها الأخيرة، تمهيدا لطرح عطاءات إقامة هذه المدارس، خلال العام الحالي، لحل مشاكل الاكتظاظ الطلابي في بعض المدارس، وتوفير البيئة المدرسية الآمنة والأبنية المدرسية ذات المواصفات الفنية، وكذلك شمول مختلف المدارس بأنظمة التكييف والتبريد.



وأضاف، أن قطاع التربية حظي على مدار السنوات الماضية بتخصيص ما نسبته 46 بالمئة من حجم الموازنات المالية، لتنفيذ مشاريع تربوية متنوعة، وتحقيق مساعي المجلس الرامية للوصول إلى نسبة صفر في مجموع المدارس المستأجرة.



وبين الخصبة أن تسع مدارس أساسية وثانوية، جرى تنفيذها على مدار العاميين الماضيين، بكلفة تجاوزت 16 مليون دينار، معظمها في مرحلة الاستلام، مبينا في ذات الوقت، أن مشاريع المدارس المنفذة، شهدت تشغيل زهاء 540 شابا وشابة، من مهندسين وعمال على مدار عامين، ما أسهم في الحد من حجم البطالة في الطفيلة.

