تخفيضات الجمعة البيضاء تبدأ بـ 25 الحالي

الوكيل الاخباري-تيماء عبيدات

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تبدأ تخفيضات الجمعة البيضاء العالمية والعربية، في سوق الألبسة والأحذية والأقمشة، في آخر جمعة من شهر تشرين الثاني والتي تصادف 25 من الشهر الحالي .

وأشار نقيب تجار الأحذية والألبسة سلطان علان لـ "الوكيل الإخباري" الى أن التخفيضات حقيقية، وتخضع لتعليمات ورقابة وزارة الصناعة والتجارة والتموين، الخاصة بالتنزيلات.

وأضاف أن ذروة الإقبال على الأسواق ستكون في الجمعة البيضاء بسبب التخفيضات.

وبين أن الحركة التجارية في"الجمعة البيضاء" ، من العام الماضي كانت دون الطموح، حيث شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 30- 50 بالمئة.