تخفيضات على أكثر من 150 سلعة في الاستهلاكية المدنية - أسماء

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الاثنين، عن تخفيضات وعروض ترويجية لأكثر من 150 سلعة غذائية وغير غذائية اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء وحتى مساء يوم السبت الموافق 4 حزيران، وبنسبة تراوحت من 5 - 40%.

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، أن العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "الفيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.



وقال إن هذه التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين لا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، حيث تشمل التخفيضات "أرز متوسط الحبة وبسمتي، زيت نباتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، جميد حب، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الألبان والأجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، سمك هامور ودينس، حمص وفول معلب، عسل العصائر الطبيعية، مشروبات غازية، التمور، دبس التمر، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبة، دبس التمر، شوفان، خليط كيك، بسكويت، ملبس، كريم كراميل".



كما شملت التخفيضات، الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الأسنان والورقيات وفوط الأطفال و الكمامات الطبية والمعقمات.



وأشار القضاة إلى أن المواد المخفضة كافة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق, مشدداً على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.

