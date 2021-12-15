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الأربعاء، 15-12-2021 11:52 ص

تخفيضات وعروض ترويجية في الاستهلاكية المدنية

مواد غذائية


الوكيل الإخباري - أجرت المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضاً ترويجية كبيرة على اكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من اليوم الاربعاء وحتى مساء يوم الأحد الموافق 26 كانون الأول، وبنسبة تراوحت من (7 -50 بالمئة).

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، ان جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.

 

وقال: ان دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

 

وتشمل التخفيضات (ارز بسمتي، الحليب، رب البندورة، زيت الزيتون، الطحين، الشاي، السمنة، الالبان والاجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، مشروبات غازية، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، حليب طويل الامد ومطعمات، مكعبات مرقة الدجاج، سمك مجمد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبة، دبس التمر، سمك مجمد)، إضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الاسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات واباريق الكهرباء وصوبات الغاز والكاز والكهرباء.


واشار القضاة الى ان جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها. وفي ذات السياق أكد القضاة ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.


ودعا مرتادي اسواق المؤسسة بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة امان داخل السوق وتحميل تطبيق سند لدخول اسواق المؤسسة، حرصاً على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.


 




 

 


 

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