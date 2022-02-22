الثلاثاء 22-02-2022
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 22-02-2022 10:19 م

تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة في الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الاخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية كبيرة على أكثر من مئتي سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من يوم غد الاربعاء وحتى مساء السبت الموافق 5 آذار، وبنسبة تراوحت من 5 إلى 39 بالمئة.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة، في بيان اليوم الثلاثاء، أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في مختلف أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على "فيسبوك" للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار العروض والتخفيضات.

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