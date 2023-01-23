تخفيضات وعروض على أكثر من 200 سلعة في الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن تخفيضات وعروض ترويجية على أكثر من 200 سلعة غذائية وغير غذائية، اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى مساء يوم السبت 4 شباط وبنسبة تراوحت من 7 إلى 35 % .

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وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان, أن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف و أسعار هذه العروض والتخفيضات.



وبين أن هذه التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق.



وأوضح أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساساً لشراء السلع وبيعها.

