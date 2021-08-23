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الإثنين، 23-08-2021 02:11 م

تخفيضات وعروض في المؤسسة الاستهلاكية المدنية

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الوكيل الإخباري- تجري المؤسسة الاستهلاكية المدنية تخفيضات وعروضا ترويجية كبيرة على موادها اعتبارا من الثلاثاء، وحتى مساء السبت الموافق 4 أيلول/سبتمبر المقبل، وبنسبة تتراوح من 5 إلى 40%.

وأوضح مدير عام المؤسسة سلمان القضاه في بيان، أن جميع العروض والتخفيضات متوافرة في جميع أسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات والوية المملكة البالغ عددها 67 سوقاً، وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (فيسبوك) للاطلاع على تفاصيل الأصناف وأسعار هذه العروض والتخفيضات.

وقال، إن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين، ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الأسعار.

وتشمل التخفيضات (أرز بأنواعه، سكر، حليب، زيوت نباتية، زيت زيتون، طحين، شاي، سمنة، ألبان وأجبان، بقوليات وحبوب، معكرونة وشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، تونة وسردين، حمص وفول معلب، عسل ومربى، عصائر طبيعية، ومجمدات)، إضافة إلى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبو والمنظفات والصابون ومزيل العرق والورقيات وفوط الأطفال والكمامات الطبية والمعقمات والمراوح الكهربائية وأباريق الكهرباء.

وأشار القضاه إلى أن جميع المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للأسواق، مشددا على أن المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية أساسا لشراء السلع وبيعها.

ودعا المواطنين مرتادي أسواق المؤسسة إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة العامة من ارتداء الكمامة وترك مسافة أمان داخل السوق، حرصا على سلامتهم وسلامة موظفي المؤسسة القائمين على خدمتهم.

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