السبت 22-01-2022
الوكيل الاخباري

اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الهجوم الحوثي على الإمارات

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

الخارجية الجزائرية: موعد القمة العربية لم يحدد حتى يتم تأجيله

مقتل 6 مدنيين في تفجير حافلة غربي أفغانستان

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

بريطانيا تسجل 297 وفاة ونحو 79 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت، 22-01-2022 11:33 ص

تخفيضات وعروض كبيرة في الاستهلاكية المدنية

52740_large


الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم السبت، عن أنها يجري تخفيضات وعروضا ترويجية كبيرة على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية.

وتبدأ العروض اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الخميس الموافق 3 شباط (فبراير)، وبنسبة تراوحت من 5%-47%.

ووفق ما ذكر مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، فإن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.   

وأضاف القضاة، أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

اضافة اعلان

 

وتشمل التخفيضات (ارز متوسط الحبة وبسمتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، زيت الزيتون، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الالبان والاجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، لحم عجل رضيع، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، دبس التمر، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبه، دبس التمر، شوفان، خليط كيك، بسكويت، ملبس، كريم كراميل) بالاضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الاسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات واباريق الكهرباء وصوبات الغاز والكاز والكهرباء.

وقال القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.


كما أكد القضاة ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

إغلاق مديرية الشؤون البلدية بدير علا لغايات التعقيم

120221318717478086894

القبض على شخص ارتكب جريمة قتل في إربد

thumbs_b_c_9034ddc096f7d95191f0e3ca8aee99cf

بالأسماء - مراكز تطعيم كورونا الأحد لمطعومي "فايزر و سينوفارم"

f

الامن العام : وفاة شخص إثر حريق مصنع - صور

مبنى رئاسة الوزراء

وزير العمل: الحكومة تحاول وضع حلول كاملة للحد من البطالة

12022229957983761276

الأوبئة : ارتفاع إصابات كورونا 70% اليوم مقارنة بالسبت الماضي

أخبار متعلقة
91da4111a9fd40bef8d1d0f266f7b5d4

أمانة عمان تحتفل باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة

1020211895959957881918

الاستهلاكية المدنية توقف تقديم خدماتها الخميس

10-12-1536x1025

6991 مصوتا على تعديلات قانون نقابة المهندسين والتصويت "مستمر"

612a5f77d87ed

المهندسون يصوتون على تعديلات قانون نقابتهم الاثنين

smb1

الصحة تبعث برسائل نصية تحذيرية للمواطنين.. ما هي؟

12202118215119825292603

قرار من "المهندسين" حول التعديلات على قانون النقابة