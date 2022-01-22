تخفيضات وعروض كبيرة في الاستهلاكية المدنية

الوكيل الإخباري - أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم السبت، عن أنها يجري تخفيضات وعروضا ترويجية كبيرة على أكثر من 250 سلعة غذائية وغير غذائية.



وتبدأ العروض اعتباراً من يوم غد الأحد وحتى مساء يوم الخميس الموافق 3 شباط (فبراير)، وبنسبة تراوحت من 5%-47%.



ووفق ما ذكر مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان، فإن جميع العروض والتخفيضات متوفرة في جميع اسواق المؤسسة المنتشرة بمحافظات وألوية المملكة البالغ عددها 68 سوقاً وبكميات كبيرة تلبي حاجة المواطنين، داعياً المواطنين للاستفادة من هذه العروض والتخفيضات والرجوع لصفحة المؤسسة الرسمية على (الفيس بوك) للاطلاع على تفاصيل الاصناف واسعار هذه العروض والتخفيضات.



وأضاف القضاة، أن دفعة التخفيضات تأتي استمراراً لنهج المؤسسة بالتخفيف عن كاهل المواطنين ولا سيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط وحمايتهم من ارتفاع الاسعار.

اضافة اعلان

وتشمل التخفيضات (ارز متوسط الحبة وبسمتي، سكر طعام، حليب بودرة، رب البندورة، زيت الزيتون، الطحين، حليب سائل، الشاي، السمنة، الالبان والاجبان، المعكرونة والشعيرية، سكالوب وبرغر دجاج وبقري، مرتديلا مبردة، سمك عرموطي، لحم عجل رضيع، حمص وفول معلب، عسل ومربى، العصائر الطبيعية، دبس التمر، الحلاوة والطحينية، بيض المائدة، قهوة سادة، قهوة سريعة الذوبان، مسحوق كاكاو، الحبوب والبقوليات بأنواعها، مكعبات مرقة الدجاج، جميد، خضار مجمدة، كاتشب ومايونيز، بهارات طعام، قشطة معلبه، دبس التمر، شوفان، خليط كيك، بسكويت، ملبس، كريم كراميل) بالاضافة الى توفر عروض وتخفيضات على مواد الشامبوهات والمنظفات والصابون ومساحيق الغسيل ومزيل العرق ومعاجين وفراشي الاسنان والورقيات وفوط الاطفال والكمامات الطبية والمعقمات واباريق الكهرباء وصوبات الغاز والكاز والكهرباء.



وقال القضاة ان كافة المواد المخفضة اجتازت الفحوصات المخبرية والاشتراطات الصحية اللازمة قبل طرحها للاسواق، مشدداً على ان المؤسسة تعتمد معيار الجودة والفحوصات المخبرية اساساً لشراء السلع وبيعها.



كما أكد القضاة ان خدمة التوصيل المنزلي داخل العاصمة عمان مستمرة، داعيا المواطنين للدخول الى رابط المتجر الالكتروني www.jcsccshop.gov.jo لطلب احتياجاتهم من المواد.

