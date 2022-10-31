تخفيض أسعار البنزين في الاردن

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية اليوم الاثنين الموافق 31 تشرين أول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1-30 تشرين ثاني المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين أول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر أيلول الماضي.



وقررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 15 فلساً لكل منهما، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر تشرين ثاني 910 فلس/لتر بدلاً من 925 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1155 فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

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