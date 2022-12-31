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السبت، 31-12-2022 03:36 م

تخفيض أسعار الديزل والكاز والبنزين بنوعيه - تفاصيل

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الوكيل الاخباري- قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر  مادة الديزل تخفيض سعر الديزل لشهر كانون ثاني المقبل بمقدار 75 فلسا  وبذلك يصبح سعر الديزل  820 فلس/لتر بدلاً من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلس ليصبح 785 فلس بدلاً من 860 فلس/ لتر.

وياتي القرار انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر كانون اول الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الاسعار .


وتبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار  20 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار  30 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون ثاني 900 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

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كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.

 




 

 


 

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