تخفيض أسعار الديزل والكاز والبنزين بنوعيه - تفاصيل

الوكيل الاخباري- قررت لجنة تسعير المشتقات البترولية بعد تطبيق المعادلة السعرية على سعر مادة الديزل تخفيض سعر الديزل لشهر كانون ثاني المقبل بمقدار 75 فلسا وبذلك يصبح سعر الديزل 820 فلس/لتر بدلاً من 895 فلس/لتر، وتخفيض سعر الكاز بمقدار 75 فلس ليصبح 785 فلس بدلاً من 860 فلس/ لتر.



وياتي القرار انعكاسا لمعدل الأسعار العالمية خلال شهر كانون اول الحالي مثلما ساهم تعديل نظام تسعير المشتقات البترولية في تخفيض هذه الاسعار .





وتبين للجنة عند تطبيق المعادلة السعرية لمادة البنزين بنوعيه (90 و95) وفقا للأسعار العالمية تخفيض أسعار مادة البنزين (أوكتان 90) بمقدار 20 فلسا والبنزين (أوكتان 95) بمقدار 30 فلساً ، وبذلك يصبح سعر بيع البنزين أوكتان 90 في شهر كانون ثاني 900 فلس/لتر بدلاً من 920 فلس/لتر، ويصبح سعر البنزين (أوكتان 95) 1140فلس/لتر بدلا من 1170 فلس/لتر.

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كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير للاسطوانة.