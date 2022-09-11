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الأحد، 11-09-2022 08:59 ص

تخفيض أسعار الطحين الموحد 4.3 دينار للطن

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الوكيل الإخباري - خفضت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المباع للمخابز والمنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.3 دينار للطن.

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وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، الصادرة عن الوزارة بلغ سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 159.4 دينار كحد أقصى مقابل 163.7 دينار في تسعيرة الشهر الماضي لتسجل بذلك انخفاضا بنسبة 3%.


ويأتي تخفيض أسعار الطحين عند تغيير أسعار المحروقات أو أي متغيرات أخرى بتفويض من وزير الصناعة بتحديد الأجور والأسعار حسب المتغيرات التي تطرأ على كلف الإنتاج وذلك استنادا إلى قرار مجلس الوزراء بعد تحرير أسعار الطحين وتسعيرة مادة الخبز وقرار مجلس الوزراء رقم 2909 لسنة 2019 المتضمن تخفيض سعر طن الطحين الموحد بمقدار 10 دنانير شريطة تعديل أسعار الطحين.

 

الغد

 




 

 


 

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