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الأربعاء، 30-09-2020 02:29 م

تخفيض اسعار المحروقات بالاردن

بنزين محروقات وقود1


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الأربعاء الموافق 30 أيلول اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محليا للفترة من (الأول الى الحادي والثلاثين من شهر تشرين أول المقبل)، حيت تم استعراض الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر أيلول ومقارنتها بمثيلاتها لشهر آب الماضي.

 وانعكست الأسعار العالمية على أسعار المشتقات النفطية المحلية خلال نفس الفترة بنسب متفاوتة، فانخفض سعر بيع البنزين أوكتان 90 خلال شهر تشرين أول بمقدار 5 فلسات ليصبح  670 فلس/لتر بدلاً من 675 فلس/لتر، وانخفض سعر البنزين أوكتان 95 بمقدار 5 فلسات ليصبح 885 فلس/لتر بدلا من 890 فلس/لتر، وانخفض سعر الديزل والكاز بمقدار 20 فلسا/لتر ليصبح 460 فلس/لتر بدلا من 480 فلس/لتر. 

وتجدر الاشارة الى أن معدل سعر خام برنت قد انخفض من 44.8 دولار للبرميل لشهر آب الماضي الى 40.8 دولار للبرميل في شهر أيلول.

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وكما جرت العادة، قررت اللجنة تثبيت سعر أسطوانة الغاز عند سعر 7 دنانير.


 




 

 


 

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