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الإثنين، 18-07-2022 07:43 م

تخفيض المعونة الشهرية المتكررة عن 733 أسرة في حزيران الماضي

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الوكيل الاخباري - بلغ عدد الأسر التي جرى تخفيض المعونة المالية الشهرية المتكررة عنها خلال شهر حزيران الماضي، 733 أسرة.

وبحسب تقرير أعمال الصندوق للشهر الماضي، جرى إيقاف المعونة الشهرية المتكررة عن 322 أسرة، بينما استفادت 96 أسرة من زيادة الدعم الشهري لها، فيما لم يتم تخصيص أية مخصصات لأي أسرة جديدة في برنامج المعونة الشهرية المتكررة في ذات الشهر، فيما بلغ عدد الأسر المستفيدة من البرنامج، والتي جرى مسحها ومتابعتها، 6898 أسرة.

وأشار التقرير إلى أن 690 أسرة جديدة استفادت من برنامج المعونات المالية الطارئة "العادية والفورية"، و96 أسرة جديدة استفادت من برنامج "التأهيل الجسمان"، و160 شخصا استفادوا من برنامج "دعم برامج التدريب المهني" لأبناء الأسر المنتفعة.

وبين أن 10 آلاف أسرة جديدة استفادت من برنامج "الدعم النقدي الموحد" بعد إجراء مسح إلكتروني على الأسر المستفيدة من البرنامج لإعادة ترتيب الأسر الأشد فقرًا، واستبعاد الأسر التي تحسن مستوى معيشتها من البرنامج.

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