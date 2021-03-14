تخفيض ساعات عمل القطاع الحكومي يدخل حيز التنفيذ

الوكيل الإخباري - بدأ اليوم الأحد ، العمل بقرار رئيس الوزراء، الدكتور بشر الخصاونة، القاضي بتخفيض عدد ساعات الدوام الحكومي ضمن اجراءات الوقاية من فيروس كورونا.



وبحسب تعميم الخصاونة - في وقت سابق -، فقد تحدد ساعات الدّوام الرسمي للموظّفين العموميين ما بين السّاعة الثامنة والنّصف صباحاً وحتى الساعة الثانية بعد الظهر.



واستثنى القرار موظّفي المؤسّسات الحكوميّة التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك، بحيث تكون ساعات دوامها بقرار من المرجع المختصّ، بحسب التعميم.



ويأتي القرار استناداً لأحكام البند الرابع من البلاغ رقم (26) لسنة 2021، الصادر بموجب أحكام أمر الدّفاع رقم (19) لسنة 2020م.

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ويطبّق القرار بدءا من صباح اليوم، وحتّى إشعار آخر.

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