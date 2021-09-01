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الأربعاء، 01-09-2021 01:19 م

تخفيض مخصصات أعلاف مربي الماشية 20 %

مبنى رئاسة الوزراء %28ارشيفية%29


الوكيل الاخباري - اكد وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات ان الوزارة فعلت قرارها السابق بتخفيض كميات الاعلاف المقدمة بأسعار مدعومة لمربي الاغنام بواقع 20 بالمئة، والذي لم ينفذ منذ ثلاثة اعوام.

وقال الحنيفات، في بيان صحفي، اليوم الاربعاء، ان القرار اداري سنوي، ويعتمد على حسابات تخفيض اعداد الاغنام بواقع 20 بالمئة، توزع على 10 بالمئة استبدال و5 بالمئة ذبحيات، و5 بالمئة نفوق.

وعزا القرار لحصر اعداد الحيازات الحيوانية المقدرة بـ 8 .4 مليون رأس، وهو رقم غير حقيقي، حيث يقدر العدد الفعلي بـ 4 .3 مليون رأس، حيث سيسهم هذا الاجراء بحصر أعداد الحيازات الحيوانية بنحو 8 .3 مليون رأس.

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