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تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية

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الأربعاء، 03-03-2021 09:16 ص

للتسهيل على المواطنين

تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية

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وزير المالية محمد العسعس


الوكيل الإخباري - قرر وزير المالية الدكتور محمد العسعس تخفيض وتوحيد الرسوم الجمركية على الطرود البريدية، ورفع سقف قيمة الطرود الخاضعة للتخفيض بمقدار الضعف إضافة لإجراءات تبسيطية أخرى في مجال التجارة الالكترونية بهدف التسهيل على المواطنين .

وقامت وزارة المالية ممثلة بدائرة الجمارك العامة، اليوم الأربعاء  بتخفيض الرسوم الجمركية على الطرود البريدية المعدة للاستخدام الشخصي والتي لا تزيد قيمتها عن 200 دينار لتصبح رسما موحدا بنسبة 10 بالمئة من القيمة وبحد أدنى 5 دنانير.

وأشار العسعس إلى فرض بدل خدمات بقيمة 5 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 50 دينارا و 10 دنانير عن البضائع بقيمة أقل من 100 دينار وبسقف لا يتجاوز 100 دينار لقيمة الطرد ووقف الحاجة لاستخدام منصة ربط الطرود بالرقم الوطني.

وأكد أن قرار يشمل إعفاء الطرود من الرسوم والضرائب الأخرى بما فيها الضريبة العامة على المبيعات ومن جميع بدلات الخدمات المتحققة، ودون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.

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المصدر : بترا

 

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