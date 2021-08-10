تخوف أردني من العودة إلى الإغلاقات بعد المؤشر الخطر الذي أعلنته الصحة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء ما صرّحت به وزارة الصحة حول ارتفاع الإصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا وارتفاع نسبة الفحوصات الإيجابية، تساءل مواطنون حول احتمالية العودة إلى الإغلاقات ، خاصة بعد أن وصفت وزارة الصحة ذلك بـ"المؤشر الخطر " .

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جاء ذلك في تعليق لوزارة الصحة على الإصابات المسجّلة يومي الأحد والاثنين، وارتفاع نسبة الفحوصات الايجابية.

وزارة الصحة ، ما زالت تحذّر من عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية، تحسّبا من إعادة النظر بالإجراءات التخفيفية التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا ، بعد تحسّن الوضع الوبائي ، في وقت سابق.

وكان استشاري الأوبئة ، عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة ، الدكتور بسام حجاوي ، أشار في وقت سابق لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه في حال تراجع الوضع الوبائي ، فإنه سيتم العدول عن الإجراءات التخفيفية، الأمر الذي أثار قلق الأردنيين حيال ذلك ، على وقع تخوفهم من العودة إلى فرض الحظر الشامل يوم الجمعة أو زيادة ساعات الحظر الليلي (أنقر هنا ) .

وأعلنت وزارة الصحة، أمس الإثنين تسجيل 8 وفيات و929 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 10135 حالة و778091 إصابة (أنقر هنا ) .