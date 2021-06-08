الثلاثاء 08-06-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 08-06-2021 08:38 ص

نتيجة لوجود أكثر من 100 إصابة بالمتحورات

تخوف أردني من العودة إلى الحظر الشامل بعد تصريحات الهواري

حظ
توضيحية


الوكيل الإخباري - على ضوء تحذير وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، أمس الإثنين ، بشأن فيروس كورونا ، بالرغم من انخفاض أعداد الإصابات والوفيات في المملكة ، خلال الفترة الماضية، بات من المهم التأكيد على اهمية اخذ اللقاح ، واستمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية ، كارتداء الكمامة ، والعمل بالتباعد الجسدي.

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وأكد الهواري - حينها - تسجيل أكثر من 100 إصابة بالمتحورات، 50% منها من المتحور الهندي والباقي موزع ما بين البرازيلي والجنوب أفريقي .

وقال بأن الأيام القادمة ستشهد زيادة في أعداد المتحورات ما يعني وجوب الإقبال على المطاعيم وعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الصحية.

 

تصريحات وزير الصحة ، أدّت إلى تخوف الأردنيين من العودة إلى الحظر الشامل الجمعة ، والعدول عن العديد من القرارات التخفيفية التي ينتظرها الأردنيون ، لمنع انتشار الفيروس من جديد، والعودة إلى المربع الأول ، والدخول في موجة جديدة "قاسية".

 

التخوّف ، جاء وفق رصد "الوكيل الإخباري" للتعليقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة .

 




 

 


 

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