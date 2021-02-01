تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تحذيرات أطلقها وزير الصحة ، أمس الاحد ، الدكتور نذير عبيدات ، نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 350 إصابة، فإن التخوف الشعبي حيال ذلك ، بات سيد المشهد الأردني في الوقت الراهن .
ويأتي هذا نتيجة للتغييرات التي قد تطرأ على الوضع الوبائي الراهن ، بعد تحسّنه على مدار (8) أسابيع متتالية ، حيث انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة، ما رفع وتيرة التفاؤل لدى الأردنيين.
والتخوف من جانب آخر ، من العودة إلى قرارات حكومية صارمة ، تتمثّل بالحظر الشامل ، وزيادة الحظر الجزئي الليلي، وإغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت ، بعد إعادة فتحها، حيث أن الأردنيين كانوا ينتظرون "إنفراج" الوضع السابق ، من أجل عودة الحياة تدريجيا إلى المملكة ، بعد أشهر ألقت بظلالها على المواطنين .
ويبقى التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، ضرورة حتميّة ، شأنها التخلّص من الوباء.
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة