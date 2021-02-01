تخوف شعبي من العودة إلى قرارات حكومية صارمة

الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - على ضوء تحذيرات أطلقها وزير الصحة ، أمس الاحد ، الدكتور نذير عبيدات ، نتيجة ارتفاع عدد الإصابات بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد في الأردن إلى 350 إصابة، فإن التخوف الشعبي حيال ذلك ، بات سيد المشهد الأردني في الوقت الراهن .

اضافة اعلان



ويأتي هذا نتيجة للتغييرات التي قد تطرأ على الوضع الوبائي الراهن ، بعد تحسّنه على مدار (8) أسابيع متتالية ، حيث انخفاض أعداد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا في المملكة، ما رفع وتيرة التفاؤل لدى الأردنيين.

والتخوف من جانب آخر ، من العودة إلى قرارات حكومية صارمة ، تتمثّل بالحظر الشامل ، وزيادة الحظر الجزئي الليلي، وإغلاق عدد من القطاعات الاقتصادية والمنشآت ، بعد إعادة فتحها، حيث أن الأردنيين كانوا ينتظرون "إنفراج" الوضع السابق ، من أجل عودة الحياة تدريجيا إلى المملكة ، بعد أشهر ألقت بظلالها على المواطنين .

ويبقى التشديد على الإجراءات الصحية الوقائية ، حيث ارتداء الكمامات ، والعمل بالتباعد الجسدي ، ضرورة حتميّة ، شأنها التخلّص من الوباء.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة





