تخوف لدى المواطنين من الساعات الاخيرة قبل بدء الحظر الشامل

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - تداول مواطنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مساء امس مقاطع فيديو وصورا تظهر الاكتظاظ الكبير على محال الخضار والمخابز والمواد التموينية خلال حظر التجول الشامل الفائت مشيرين الى الخوف من تكرار نفس المشهد يوم غد الخميس .

اضافة اعلان



وكان مدير عمليات خلية أزمة كورونا العميد مازن الفراية قد اعلن امس حظرا شاملا يومي الجمعة والسبت القادمين للحد من انتشار فيروس كورونا .

ويتخوف كثيرون من عودة مشاهد الاكتظاظ والطوابير على المخابز ومحال المواد التموينية مما قد يشكل بيئة خصبة لانتشار فيروس كورونا بين اعداد كبيرة من المواطنين .

وشددت وزارة الصحة اكثر من مرة على ضرورة ارتداء الكمامات وترك مسافة امان بين كل شخص واخر .



