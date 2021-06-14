تخوف من موجة كورونا ثالثة بالاردن

الوكيل الاخباري -

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قال رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب الدكتور أحمد السراحنة، إن وزارة الصحة لديها تخوفات من موجة ثالثة خلال المرحلة المقبلة، وخاصة بعد فتح القطاعات، سيما في ظلّ حالة عدم التزام المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة العامة.وأضاف السراحنة في تصريحات صحفية إن الوزارة رصدت تجاوزات وحالة عدم التزام بالتباعد وارتداء الكمامات وعودة للتجمعات في الأفراح وبيوت العزاء، مشيرا إلى أن هذه المخالفات تدقّ ناقوس الخطر حول الوضع الوبائي وامكانية دخولنا موجة ثالثة.ولفت إلى أن الوزارة تراقب نسبة الفحوصات الايجابية وعدد الاصابات بكل حذر في ظل عودة القطاعات للعمل وعدم التزام المواطنين بوسائل الوقاية والسلامة العامة، مبيّنا أنه يتابع مع وزير الصحة كافة التفاصيل المتعلقة بالوضع الوبائي.