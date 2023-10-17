تداول شيكات بقيمة 29.58 مليار دينار في الأردن خلال 9 أشهر

الوكيل الإخباري - بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن منذ مطلع العام الحالي ولنهاية أيلول الماضي 4.87 ملايين شيك، وبقيمة بلغت 29.58 مليار دينار أردني، وفق تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وبحسب الأرقام، انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال أيلول الماضي بنسبة 22.7%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 13.7 ألف شيك، مقارنة مع 17.7 ألف شيك في آب.



وبلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر أيلول من العام الحالي 85 مليون دينار، مقابل 100 مليون دينار في آب من العام ذاته، وبانخفاض بلغت نسبته 15.3%.



وأضافت أن 5.658 شيكا مرتجعا بقيمة 54.3 مليون دينار أردني في أيلول كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5 آلاف شيك بقيمة 30.6 مليون دينار لأسباب تقنية.

