تدريب 700 شاب وشابة ضمن اتفاقية بين البلجيكية للتنمية ومؤسسة التدريب المهني

الوكيل الإخباري- وقعت وكالة التنمية البلجيكية Enabel اتفاقية تعاون مع مؤسسة التدريب المهني، بهدف توفير فرص تدريب وتشغيل للشباب والشابات من أبناء المجتمع الأردني واللاجئين السوريين ضمن مشروع قدرة 2، الذي تنفذه وكالة Enabel في الأردن بالشراكة مع عدد من المنفذين الأوروبيين وبدعم من الاتحاد الأوروبي، من خلال الصندوق الائتماني الإقليمي الأوروبي، والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ) والوكالة الإسبانية للتعاون الإنمائي الدولي (AECID).

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وفي إطار هذه الاتفاقية سيتم تدريب المستفيدين من المشروع على مجموعة من البرامج التدريبية المعتمدة ضمن مستوى محدد المهارة، التي سيتم تنفيذها في معاهد التدريب المهني، وفي مواقع العمل وفق نهج التعلم القائم على العمل، وسوف تقوم مؤسسة التدريب المهني بتدريب (700) شاب وشابة خلال مدة 12 شهراً كحد أقصى.



ووقع الاتفاقية من الجانب الأردني عمر قطيشات المدير العام بالوكالة لمؤسسة التدريب المهني ومن الجانب البلجيكي مديرة وكالة التنمية البلجيكية Enabel في الأردن وفلسطين السيدة كريستلجوكيه، وتم ذلك بحضور ممثلين عن مؤسسة التدريب المهني والحكومة الأردنية.



والجدير بالذكر أنه بموجب هذه الاتفاقية سيتم تنفيذ فعاليات التدريب والتشغيل في عدة محافظات منها عمان وإربد والزرقاء والمفرق وجرش والكرك، وتهدف الاتفاقية أيضاً إلى توفير فرص عمل لما لا يقل عن (25٪) من الخريجين.









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