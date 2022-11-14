تدشين أسطول النقل للإرشاد الزراعي

الوكيل الإخباري - دشن وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات أسطول النقل للإرشاد الزراعي من خلال توزيع 61 آلية.

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وضم الأسطول 40 سيارة كهربائية لجميع أقسام الإرشاد الزراعي، تسهيلاً لنقل المرشدين لغايات خدمة المزارع الأردني في موقع عمله كما يستحق، و13 آلية نقل “بكب” لقطاع البيطرة و8 سيارات نقل كبيرة لقطاع الحراج.



وبينت الوزارة أن هذه الآليات تضاف إلى ما تم تزويدة لأسطول الوزارة خلال العام حيث شملت 70 تنك رش و100 آلة حفر و4 غارفات و3 صهاريج مياه للمشاريع الصحراوية، حيث تم توسيع إمكانات القطاعات لتقدم الخدمة وفق خطة عمل الوزارة.



وقام الحنيفات بتوزيع الأجهزة اللوحية التي وصلت إلى 400 جهاز لوحي (تابلت) مجهز بالتطبيقات اللازمة والمرتبطة مع القطاعات من بحث وتزويد وخدمات على المرشدين الزراعيين كافة، لتفعيل خدمة المجموعات الإرشادية التي يتم من خلالها التواصل مع المزارعين والرد على استفساراتهم بالسرعة الممكنة، تماشياً مع محور التحوّل التكنولوجي وتطوير التواصل في القطاع.



وأكد الحنيفات على أنه قد تم البدء بتوثيق الحيازات الزراعية بشقيّها؛ الإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني، تسهيلاً للوصول إلى المزارع بإرسال الرسائل الإرشادية لرفع كفاءة صغار المزارعين منهم ضمن التخصص، ولحل المشاكل التسويقية لديهم عند اكتمال جمع المعلومات أثناء اتخاذ القرارات، كما سيتم إرسال الرسائل التحذيرية للمزارعين أثناء موجات الصقيع والتقلبات الجوية الأخرى.



وأضاف أن هذه المرحلة تأتي إلى جانب إنجازات وزارة الزراعة المتلاحقة والمتعددة لخدمة المزارعين وتهيئة بنية تحتية مثالية لتعزيز فرصهم في القطاع الزراعي.







