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الخميس، 02-12-2021 11:30 م

تدشين المركز الاستشاري لريادة أعمال النساء ببلدية غرب إربد

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  الوكيل الاخباري - دشنت بلدية غرب إربد اليوم الخميس، المركز الاستشاري لريادة أعمال النساء، وهو احد المشاريع التنموية التابعة للبلدية والذي يهدف إلى تقديم برامج التدريب والتطوير المتخصصة للمرأة ضمن المجتمع المحلي.

ويهدف المركز والممول من بلدية ميونخ الألمانية والكائن في بلدة بيت يافا، إلى تمكين النساء من خلال تحسين وصقل مهاراتهن عن طريق الدورات والورش العملية لتمكينهن من بناء مشاريع ريادية تسهم في تحسين المستوى الاقتصادي والمعيشي لهن ولعائلاتهن، إضافة إلى تقديم الاستشارات في مجالات المشاريع الناشئة ودراسة الجدوى الاقتصادية على يد خبراء مختصين.

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