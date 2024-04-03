تدشين مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في الأردن

الوكيل الإخباري - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، مشروع دعم السكن للاجئين السوريين في عمان.

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ويهدف المشروع إلى رعاية 56 أسرة سورية لاجئة من الأيتام والأرامل من خلال توفير المأوى المناسب لهم في مجمع سكني يجري استئجاره بعقد سنوي لهذه الغاية، بحيث يتم تسكين كل عائلة في شقة مؤثثة بالكامل، ما يتيح لهذه الأسر تسديد الاحتياجات الضرورية الأخرى التي لم يكن بإمكانهم تأمينها بسبب التزامهم بدفع الإيجار الشهري.



وقال أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، الدكتور حسين الشبلي "ننفذ اليوم مشروعا نوعيا بهدف التخفيف عن اللاجئين السوريين من خلال تأمين السكن لصالح 56 أسرة والذي نعلم بأنه من أكبر التحديات التي يواجهها اللاجئين في حياتهم اليومية والعبء الاقتصادي الذي يشكله حيث يتم إقصاء العديد من الاحتياجات لديهم في سبيل توفير المأوى".



من جهته، قال مدير فرع مركز الملك سلمان للإغاثة في الأردن نايف بن صالح الشمري، إن المركز يولي اهتماما كبيرا في رعاية الأيتام والأرامل والسعي من خلال تنفيذ المشاريع الإغاثية للحفاظ على كرامتهم وضمان وصولهم للخدمات التعليمية ودمجهم في المجتمع.