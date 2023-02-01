الأربعاء 01-02-2023
الوكيل الاخباري

بلدية المفرق تدعو للابتعاد عن مجاري السيول والأودية

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

تراجع الادخار لدى الأردنيين إلى 4.3% العام الماضي مقارنة مع 9.3% سجلت في 2017

الملك يلتقي لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي

بدء تساقط الثلوج في المملكة - صور

رئيس الوزراء يوعز برفع الجاهزيَّة للتعامل مع تطوُّرات الحالة الجوية

الحكومة تدعو إلى متابعة القاطنين قرب الأودية لترحيلهم

تعرف على المناطق التي ستشهد تراكما للثلوج بالاردن - اسماء

جيش الاحتلال يعترض صاروخا أطلق من قطاع غزة

صدور إرادات ملكية بالقهيوي وأبو الفول والأب شويحات

الأربعاء، 01-02-2023 06:42 م

تدهور مركبة شحن وإعاقة لحركة السير بالقرب من جمرك اليتم

7


الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية أنه وقع حادث تدهور لمركبة شحن ما بعد جمرك اليتم باتجاه عمان أدى الى إنسكاب لحمولة المركبة تسبب ذلك بإعاقة لحركة السير على المسربين .

وأكدت أن طواقم الدفاع المدني والمجموعات بالموقع للدلالة والإرشاد وتمرير المركبات لحين رفع العوائق عن الطريق .

ووجهت دعوة بأخذ الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور والتقيد بتعليمات رجل الأمن العام في الموقع .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بشر-الخصاونة

رئيس الوزراء يوعز برفع الجاهزيَّة للتعامل مع تطوُّرات الحالة الجوية

120232217534148985792

الحكومة تدعو إلى متابعة القاطنين قرب الأودية لترحيلهم

إرادة ملكية

صدور إرادات ملكية بالقهيوي وأبو الفول والأب شويحات

مبنى رئاسة الوزراء

موظفون حكوميون إلى التقاعد - اسماء

إرادة ملكية

إرادات ملكية بترفيعات في الديوان الملكي - أسماء

120232117541834362851

الأمن العام : بدايات تشكل للغبار في الزميلة على الصحراوي

أخبار متعلقة
IMG_3821

تحذير من الأمن للسائقين

322186649_1367661220672029_5344876854599938131_n

إغلاق مؤقت للطريق الصحراوي بعد تصادم 5 مركبات شحن

348629_12_1636793008

قطع مؤقت للسير على الصحراوي بسبب الرياح والغبار - فيديو

63ad027f70912

تمكين رجال الأمن من قراءة الوثائق الرقمية عبر تطبيق سند

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

وفاتان و6 إصابات بحادثين منفصلين في معان والمفرق

322394115_1365658337340944_2553996768238217145_n

تدهور تريلا على الطريق الصحراوي دون إصابات