تدهور مركبة شحن وإعاقة لحركة السير بالقرب من جمرك اليتم

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قالت إدارة الدوريات الخارجية أنه وقع حادث تدهور لمركبة شحن ما بعد جمرك اليتم باتجاه عمان أدى الى إنسكاب لحمولة المركبة تسبب ذلك بإعاقة لحركة السير على المسربين .



وأكدت أن طواقم الدفاع المدني والمجموعات بالموقع للدلالة والإرشاد وتمرير المركبات لحين رفع العوائق عن الطريق .



ووجهت دعوة بأخذ الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور والتقيد بتعليمات رجل الأمن العام في الموقع .

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