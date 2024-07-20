تدهور (ونش) كبير محمل بعشر مركبات وتحويل حركة السير بعمان

الوكيل الاخباري -مجدي الباطية - تعاملت إدارة السير مع حادث تدهور مركبة ونش من الحجم الكبير محملة بعشر مركبات، واصطدامها بعمود بمنطقة المحطة، تحديداً على اللوب القادم من شارع الجيش باتجاه جسر النشا.



وقالت إدارة السير السبت، إنه يتم تحويل السير بين الحين والأخر لحين التعامل مع اثر الحادث ورفع المركبة. واهابت إدارة السير، بالسائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.

اضافة اعلان

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

