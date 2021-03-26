تراجع أعداد القادمين للأردن 84% في الشهر الأول من 2021

الوكيل الإخباري - تراجعت أعداد القادمين للأردن 84% في شهر كانون الثاني/يناير 2021، وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي .

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وأوضحت البيانات اطلع "الوكيل الإخباري" عليها، أن أغلب الذين قدموا إلى الأردن في الشهر الأول من العام الحالي هم أردنيون، وجاءت الجنسية المصرية بعد ذلك.





وأشارت البيانات ، إلى أن عدد القادمين من الخارج إلى الأردن بلغ خلال شهر كانون الثاني/يناير من العام الحالي 108 آلاف زائر، مقارنة مع 664 ألف زائر خلال شهر كانون الثاني/يناير من عام 2020.

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