الأحد 13-12-2020
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الأحد، 13-12-2020 04:51 م

تراجع أعداد المسافرين من وإلى الأردن 95%

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الوكيل الإخباري - كشفت هيئة تنظيم الطيران المدني عن انخفاض إجمالي عدد رحلات الطيران من الأردن وإليه منذ أغلقت الحكومة المطارات الأردنية منتصف آذار/مارس، وحتى نهاية تشرين الأول من العام الحالي بنسبة 89%.

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وبلغ عدد رحلات السفر من الأردن وإليه نحو 5.692 ألف رحلة، مقارنة مع 3.050 مليون رحلة خلال الفترة نفسها من العام ألفين وتسعة عشر.

 

وتراجع عدد القادمين والمغادرين في مطار الملكة علياء الذي يعتبر أكثر المطارات الأردنية نشاطاً بنسبة 95%؛ ليصل إلى 291 ألف مسافر مقارنة مع 6 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها من العام ألفين وتسعة عشر.

 

وبلغ عدد المسافرين القادمين إلى الأردن منذ بداية جائحة كورونا، وحتى نهاية شهر تشرين الأول، 138 ألف مسافر، مقارنة مع 3 ملايين مسافر قادم إلى الأردن خلال العام 2019 .

 

أما عدد المغادرين فوصل إلى 152 ألف مسافر مغادر، مقارنة مع 3 ملايين مسافر خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.


 




 

 


 

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