الثلاثاء 15-12-2020
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 15-12-2020 03:14 ص

تراجع اصابات كورونا في المملكة الى مستويات كبيرة سيتحقق بهذا الشرط

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الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - رصد الوكيل الاخباري خلال الاسبوع الماضي التزام المواطنين شبه التام في ارتداء الكمامات في الاماكن العامة والدوائر الحكومية والمؤسسات مما انعكس على تراجع حالات الاصابة بكورونا الى النصف فبعد ان كانت المملكة تسجل يوميا 5 الاف اصابة بكورونا تراجع العدد الى الفي اصابة خلال الايام القليلة الماضية .

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ولعل ما ادى الى هذا التراجع هو الالتزام الواضح من قبل المواطنين بارتداء الكمامات وعدم التقبيل والمصافحة والذي اصبح امرا معتادا في الوقت الذي حذرت فيه وزارة الصحة من الاعتماد على ان وباء كورونا قد بدأ بالتلاشي ممن يقود البعض الى التراخي وعدم لبس الكمامة اعتمادا على هذه المعطيات .

 

ولعل اهم عامل في التخلص من هذا الوباء وحصر عدد الحالات اليومية بعدد قليل هو الاستمرار في ارتداء الكمامة للجميع وذلك وفق توصية من وزارة الصحة . 


 




 

 


 

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