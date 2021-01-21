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الخميس، 21-01-2021 06:06 م

تراجع الأردن الى المرتبة 50 عالميا بمجموع وفيات كورونا

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الوكيل الاخباري - اظهرت إحصائيات موقع worldometers الذي يعتمد على الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة في العالم تراجع الأردن الى المرتبة 50 عالميا بمجموع وفيات كورونا .
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وجاء تراجع الأردن في ترتيب الموقع، بعد انخفاض اعداد الإصابات والوفيات اليومية في الأيام الأخيرة ، حيث بات ترتيب الأردن 50 عالميا بعدد الوفيات بواقع 4,187 وفاة حيث كان في المرتبة 49 عالميا.
 
وثبت الأردن في المرتبة 40 عالميا بمجموع الاصابات بواقع 317,405 اصابة ـ ليحتل الأردن المرتبة 72 عالميا من حيث عدد الإصابات النشطة بواقع 10,110 إصابة.

واحتل الأردن المرتبة 32 عالميا من حيث عدد حالات الشفاء بواقع 303,108 حالة شفاء.

 




 

 


 

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