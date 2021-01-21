الوكيل الاخباري -

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اظهرت إحصائيات موقع worldometers الذي يعتمد على الاحصائيات الرسمية الصادرة عن وزارات الصحة في العالم تراجع الأردن الى المرتبة 50 عالميا بمجموع وفيات كورونا .وجاء تراجع الأردن في ترتيب الموقع، بعد انخفاض اعداد الإصابات والوفيات اليومية في الأيام الأخيرة ، حيث بات ترتيب الأردن 50 عالميا بعدد الوفيات بواقع 4,187 وفاة حيث كان في المرتبة 49 عالميا.وثبت الأردن في المرتبة 40 عالميا بمجموع الاصابات بواقع 317,405 اصابة ـ ليحتل الأردن المرتبة 72 عالميا من حيث عدد الإصابات النشطة بواقع 10,110 إصابة.واحتل الأردن المرتبة 32 عالميا من حيث عدد حالات الشفاء بواقع 303,108 حالة شفاء.