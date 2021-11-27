تراجع الأسواق 30 إلى 50% مقارنة مع الجمعة البيضاء العام الماضي

الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية سلطان علان، أن الحركة التجارية في"الجمعة البيضاء" ، كانت دون الطموح، مؤكدا أن الأسواق شهدت تراجعا بنسبة تراوحت بين 30- 50 بالمئة، مقارنة مع الجمعة البيضاء من العام الماضي.

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وأضاف اليوم السبت، أنه وبرغم التحضيرات المسبقة والاعلانات التجارية لتخفيضات "الجمعة البيضاء"، إلا أنها لم تكن بالمستوى المأمول، مضيفا أن الأسواق شهدت ضعفا كبيرا قبل نحو ثلاثة أسابيع، نتيجة لترحيل قرار المستهلك للشراء في يوم التخفيضات.



واستعرض علان أبرز أسباب التراجع بضعف القوة الشرائية للمستهلك، واستقطاب المواقع والتطبيقات التجارة الإلكترونية الخارجية حجما كبيرا من الحركة الشرائية نتيجة لتخفيضاتها الكبيرة، ما أوجد منافسة غير عادلة في الأسواق.



ولفت إلى أن تطبيقات التجارة الإلكترونية الخارجية تستقطب نسبة كبيرة من العملية الشرائية نتيجة لانخفاض الكلف التشغيلية، والرسوم الجمركية والضريبية، حيث تمنح التطبيقات المستهلك أفضلية سعرية، نتيجة عدم عدالة الرسوم الجمركية المفروضة على القطاع.



وأشار علان إلى أن التجار كانوا ينتظرون "الجمعة البيضاء" لتحقيق جزء من طموحاتهم وتسديد الالتزامات وتعويض الخسائر التي لحقت بهم نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا. وطالب الجهات المعنية بإجراء مراجعة سريعة وفورية لمعرفة وسد مكامن الخلل، إضافة إلى المعاملة بالمثل مع الإعفاءات الممنوحة للطرود البريدية، بحيث تكون جميع أنواع التجارة في نفس المستوى من الأعباء الضريبية. وكانت تخفيضات الجمعة البيضاء بدأت يوم الأربعاء الماضي وتستمر حتى نهاية اليوم السبت.

