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الجمعة، 24-12-2021 02:03 م

تراجع الطلب على اسطوانات الغاز يومي الخميس والجمعة

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الوكيل الاخباري - تراجع الطلب اليومي على أسطوانات الغاز خلال الخميس والجمعة إلى 170 ألف أسطوانة يوميا بدلا من 220 ألف أسطوانة خلال بداية المنخفض الجوي الأخير، وفق نقيب أصحاب محطات المحروقات نهار سعيدات.

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وقال سعيدات، لتلفزيون المملكة إن محطات تعبئة الغاز ستعمل يومي الجمعة والسبت.


وأشار إلى أن النقابة لم تتلقى أي شكوى بخصوص التلاعب في أسطوانات الغاز أو أي منتج.


وعن استهلاك الكاز، أوضح أنه ارتفع منذ بداية المنخفض 30% مقارنة مع بداية موسم الشتاء.


وأكد سعيدات، أن مخزون المشتقات النفطية متوفر في كافة المحطات وفي جميع المحافظات.

المملكة

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