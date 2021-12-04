تراجع القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 21.74 مليار دولار

الوكيل الإخباري- سجل مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة عمان انخفاضاً في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 0.9 في المائة، فيما كان قد سجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 7.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2021.

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وذكر الصندوق في نشرته الخاصة بأداء الاسواق المالية العربية، أن مؤشر أداء بورصة عمان سجل انخفاضاً بنحو 1.23 في المائة خلال ذات الفترة واغلق عند نحو 2073 نقطة في نهاية شهر أيلول الماضي.



وبين أن نشاط التداول في بورصة عمان شهد انخفاضاً خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث تراجعت قيم تعاملات المستثمرين خلال الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ نحو 586 مليون دولار، مقارنة مع 825 مليون دولار عن الربع السابق، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة عن ذات الفترة، ليبلغ نحو 301 مليون سهم مقارنة مع 410 مليون سهم تم تداولها خلال الربع السابق عليه.



وسجلت القيمة السوقية تراجعاً بنحو 782 مليون دولار لتصل الى نحو 74ر21 مليار دولار في نهاية ايلول الماضي.