تراجع القيمة السوقية لبورصة عمان إلى 21.74 مليار دولار

الوكيل الإخباري- سجل مؤشر صندوق النقد العربي الخاص ببورصة عمان انخفاضاً في الربع الثالث من عام 2021 بنسبة 0.9 في المائة، فيما كان قد سجل المؤشر ارتفاعاً بنحو 7.9 في المائة في الربع الثاني من عام 2021.
وذكر الصندوق في نشرته الخاصة بأداء الاسواق المالية العربية، أن مؤشر أداء بورصة عمان سجل انخفاضاً بنحو 1.23 في المائة خلال ذات الفترة واغلق عند نحو 2073 نقطة في نهاية شهر أيلول الماضي.
وبين أن نشاط التداول في بورصة عمان شهد انخفاضاً خلال الربع الثالث من عام 2021، حيث تراجعت قيم تعاملات المستثمرين خلال الربع الثالث من عام 2021 لتبلغ نحو 586 مليون دولار، مقارنة مع 825 مليون دولار عن الربع السابق، كما تراجع عدد الأسهم المتداولة عن ذات الفترة، ليبلغ نحو 301 مليون سهم مقارنة مع 410 مليون سهم تم تداولها خلال الربع السابق عليه.
وسجلت القيمة السوقية تراجعاً بنحو 782 مليون دولار لتصل الى نحو 74ر21 مليار دولار في نهاية ايلول الماضي.
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وفيما يتعلق بأهم التطورات في البورصة، و بهدف حماية مصالح المستثمرين والمتعاملين بالأوراق المالية ومراعاة للظروف التي تمر بها الشركات خاصة خلال جائحة كورونا، أعلنت بورصة عمان بأنها بدأت اعتباراً من تاريخ 26 آب 2021 بتطبيق تعليمات إدراج الأوراق المالية المعدلة السنة 2018، وقد تم تعديل تعليمات إدراج الأوراق المالية ليتم السماح للشركات التي تم إلغاء إدراج أسهمها، بالتقدم يطلب جديد لإعادة إدراجها في البورصة، وذلك بعد مرور ثلاثة أشهر على الأقل على صدور قرار إلغاء الإدراج وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، بدلا من اشتراط انقضاء عام على صدور قرار إلغاء إدراجها.
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