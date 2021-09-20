تراجع ترتيب الأردن في مؤشر تقدم الشباب لعام 2020

الوكيل الاخباري - تراجع ترتيب الأردن على مؤشر "تقدم الشباب" العام الماضي، الذي أصدرته مؤسسة "Social Progress Imperative" في حزيران الماضي، من المرتبة 63 في عام 2017 إلى المرتبة 79 في عام 2020.



وأصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، اليوم الاثنين، ملخص سياسات حول أداء الأردن في مؤشر تقدم الشباب 2020، وذلك بهدف تسليط الضوء على تقدم الشباب الأردني، بالإضافة إلى ترتيب الأولويات الضرورية للشباب، وتقديم بعض التوصيات المتعلقة بالسياسات التي تهدف إلى تحسين رفاهية وازدهار الشباب الأردني.

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