تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات، اليوم الخميس، بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي ألمح إلى مزيد من الرفع السريع في معدل الفائدة لخفض التضخم.
وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي في ختام الجلسة، بنسبة 0.1 بالمئة (ما يعادل 28 نقطة) إلى 29211 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 29455 نقطة وأقل مستوى عند 29136 نقطة.
كما تراجع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمئة (ما يعادل 12 نقطة) إلى 3577 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3608 نقاط وأقل مستوى عند 3573 نقطة.
وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمئة (ما يعادل 9 نقاط) إلى 10417 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 10474 نقطة وأقل مستوى عند 10372 نقطة.