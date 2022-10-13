تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية عالميا

الوكيل الإخباري - تراجعت مؤشرات الأسهم الأميركية في ختام تداولات، اليوم الخميس، بعد صدور ‏محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، والذي ألمح إلى مزيد من الرفع السريع في ‏معدل الفائدة لخفض التضخم.‏

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وبحسب "وول ستريت جورنال"، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي في ختام الجلسة، ‏بنسبة 0.1 بالمئة (ما يعادل ‏‏28 نقطة) إلى 29211 نقطة، وبلغ أعلى مستوى ‏عند 29455 نقطة وأقل مستوى ‏عند 29136 نقطة.‏



كما تراجع "إس أند بي ‏‏500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 بالمئة (ما يعادل 12 نقطة) ‏إلى ‏‏3577 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 3608 نقاط وأقل مستوى عند 3573 ‏نقطة.‏



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.1 بالمئة (ما يعادل 9 نقاط) إلى 10417 نقطة، وبلغ ‏أعلى مستوى عند 10474 نقطة وأقل مستوى ‏عند 10372 نقطة.‏



بترا