تربية إربد تطلق مسابقة الإبداع الأدبي بإقليم الشمال

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية قصبة إربد في مدرسة الملك عبد الله الثاني للتميز مسابقة الإبداع الأدبي في مجالات (الشعر الفصيح، والقصة القصيرة، والخاطرة الأدبية) بمشاركة 100 طالب وطالبة من 13 مديرية بإقليم الشمال، بحضور رئيس القسم الثقافي بالوزارة الدكتور موسى المومني ومسؤول النشاط الثقافي بالمديرية الدكتور عبد الرؤوف الهزايمة .



واكد مدير تربية قصبة إربد الدكتور صالح العمري على دور المدرسة في تنمية الإبداعات والمواهب، لافتا الى مثل هذه الفعاليات التي تأتي لرفع مستوى الوعي الأدبي واللغوي والشعري لدى طلبة المدارس.

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