تربية الأردنية: دراسة مسحية لتطوير البرامج الأكاديمية

الوكيل الإخباري - قال عميد كلية العلوم التربوية في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الزيود، اليوم الأحد، إن الكلية وبناء على قرارات مجلس التعليم العالي، بدأت بتكليف لجان في أقسامها لإجراء دراسة مسحية لتطوير البرامج الأكاديمية والخطط الدراسية، في ضوء المستجدات العلمية والمعرفية وبما يلبي متطلبات سوق العمل.

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وأوضح الدكتور الزيود أن آلية التطوير ستحاكي التخصصات المستحدثة في الجامعة مثل تكنولوجيا المعلومات، والذكاء الاصطناعي، وعلم البيانات، ما من شأنه أن يعزز فرص الخريجين بامتلاك أدوات معرفية ومهنية تمكنهم من الانخراط في سوق العمل وفق حاجته.



وبين أن الكلية شرعت عبر لجان مكلفة في أقسامها لاستحداث تخصصات جديدة مثل، الإرشاد الأسري، والطفولة المبكرة، والتربية المهنية، والسياسات التربوية، ومجالات تخصصية جديدة في التربية الخاصة.