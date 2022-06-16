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الخميس، 16-06-2022 02:35 م

تربية الأغوار الجنوبية تطلق برنامج تعزيز الثقافة والتعليم للمتسربين

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الوكيل الإخباري - أطلقت مديرية تربية لواء الأغوار الجنوبية اليوم الخميس، برنامجا تعويضيا للمتسربين من التعليم والذي تنفذه مؤسسة "كويست سكوب" بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف".

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وقال مدير التربية نضال المجالي إن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه في مدرسة حمزة بن عبدالمطلب الثانوية للبنين يستهدف الطلبة المتسربين من المدارس ويهدف إلى توفير فرصة ثانية للطلبة الذين فقدوا حقهم في التعليم النظامي.


وأشار إلى أن البرنامج يعمل على استقطاب الطلبة الذكور المتسربين لأكثر من سنة من المدارس ما بين الأعمار ( 13 - 18 ) عام حيث يحصل المتخرج على وثيقة تخرج خلال سنتين توازي شهادة العاشر، لتمكينه من تحسين فرصه الحياتية والمهنية وبما يحقق طموحاته.


ويتم تدريس الطلاب الملتحقين بالبرنامج مباحث اللغة العربية والرياضيات واللغة الانجليزية والعلوم والحاسوب والتربية المهنية والتربية الاسلامية التربية الوطنية.


وأضاف المجالي، إن البرنامج يعتمد أساليب وطرقا تدريسية متخصصة، تأخذ بعين الاعتبار حاجات الطلاب ورغباتهم، وتراعي قدراتهم باعتبارهم المحور الرئيس للعملية التعليمية، إضافة الى استخدام أساليب التعلم النشط والتعلم بالمشاركة، والحوار والمناقشة، والعصف الذهني والتفكير الناقد، مشيرا إلى أنه يصرف للطلبة الملتحقين بالبرنامج بدل تغذية وبدل مواصلات عن كل يوم دوام.


يشار إلى أن برنامج "تعزيز الثقافة للمتسربين" ينطلق من مبدأ "التعليم حق أساسي للإنسان" وصولا إلى توفير الفرص التعليمية للطلبة المتسربين وتقديم العون لهم، وبما يحقق إعادة دمجهم مع فئات المجتمع الأخرى ويؤهلهم علميا ومهنيا.

 




 

 


 

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