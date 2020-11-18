تربية الأغوار الجنوبية تعقد اجتماعا للإجابة عن الاستفسارات حول منصة درسك

الوكيل الاخباري -

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ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية خلال اجتماع اليوم الأربعاء، مع فريق الدعم الفني على مستوى المديرية الاستفسارات حول منصة درسك ومتابعة الطلبة خلال عملية التعليم عن بعد.وأكد مدير التربية سامي الكواليت الذي ترأس الاجتماع جاهزية فريق الدعم الفني للإجابة على استفسارات الطلبة وأولياء أمورهم حول الاختبار الوطني الإلكتروني لضبط نوعية التعليم لطلبة الصف الأول الثانوي بجميع فروعه الذي سيعقد غدا الخميس عبر منصة "درسك" من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً لساعتين.وأوضح أن هذا الاختبار يساعد على تزويد متخذي القرار بمعلومات عن جودة التعليم بما يُمكّنهم من اتخاذ القرارات المناسبة لتزويد المعلمين بمعلومات عن جوانب القوة، وجوانب الضعف في أداء طلبتهم.