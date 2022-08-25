تربية الأغوار الجنوبية تفتتح معرض الاقتصاد المنزلي

الوكيل الاخباري- افتتحت مديرية تربية وتعليم لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الخميس، في مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات، معرض الاقتصاد المنزلي.

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وقال مدير التربية نضال المجالي، إن المعرض اشتمل على عمل الطالبات للملابس، والتي تصميمها وحياكتها خلال فترة التدريب العملي الصيفي، وضمن خطة معدة لذلك من قبل المعلمات المشرفات على التدريب والإداريات في المدرسة.



وأكد أهمية التدريب في إكساب الطلبة المهارات الأساسية لتطوير الجوانب الابتكارية والمهارية في مجال التصميم الإبداعي في صناعة الأزياء والمنسوجات، لافتا إلى أن تخصص الاقتصاد المنزلي من التخصصات المطلوبة في سوق العمل، ويساعد على توفير كوادر مؤهلة علميا وتطبيقيا وتقنيا للعمل في ريادة الأعمال وإقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.



وثمن المجالي جهود القائمين على هذا المعرض والتي أسهمت في تحقيق الكثير من الأهداف التربوية والمجتمعية المنشودة.