الثلاثاء 27-07-2021
الوكيل الاخباري

العراق يحدد طبيعة علاقته مع التحالف الدولي

زراعة الأعيان تطلع على الواقع الزراعي في المفرق

تربية الأغوار الجنوبية تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية

التشغيل الفعلي لكامل مشروع الباص سريع التردد سيكون بعد عامين ونصف

التربية : 207 آلاف طالب مسجل على رابط الفاقد التعليمي

رئيس تونس يتلقى رسالة شفوية من ملك المغرب

الامن العام : اجراءات مشددة بحق المخالفين لمسارب الباص السريع

ارتفاع الدين العام للأردن إلى أكثر من 33 مليار دينار بنهاية أيار

السفارة الاسبانية تسلم معدات لعدد من البلديات في المفرق

بلدية غزة تحذر من توقف مشاريع البنية التحتية

الثلاثاء، 27-07-2021 09:47 م

تربية الأغوار الجنوبية تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية

وزارة التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية اليوم الثلاثاء في اجتماع عبر تطبيق الاتصال المرئي برئاسة مدير التربية سامي الكواليت ومشاركة مديري ومديرات المدارس ومدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الطراونة، الاحتياجات التعليمية والفنية للمديرية.اضافة اعلان


وأكد الكواليت على مديري المدارس ضرورة تهيئة استقبال الطلبة المسجلين في برنامج الفاقد التعليمي، وحصر حاجات المدارس المشاركة في البرنامج، وضرورة الالتزام بقانون الدفاع (32)، وتنفيذ حملة إعلامية على صفحات المدارس لتشجيع الطلبة على التسجيل في البرنامج، والتواصل مع رؤساء المجالس التربوية لشبكات المدارس في التواصل مع أولياء أمور الطلبة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
720212521034430590434

زراعة الأعيان تطلع على الواقع الزراعي في المفرق

w

التشغيل الفعلي لكامل مشروع الباص سريع التردد سيكون بعد عامين ونصف

وزارة التربية والتعليم

التربية : 207 آلاف طالب مسجل على رابط الفاقد التعليمي

الامن

الامن العام : اجراءات مشددة بحق المخالفين لمسارب الباص السريع

w

السفارة الاسبانية تسلم معدات لعدد من البلديات في المفرق

w

أمين عمان يعلق على دهس الباص السريع لمواطن

أخبار متعلقة
مدرسة 1

نقيب المدارس الخاصة : لا شروط للتسجيل ببرنامج الفاقد التعليمي

7202124203857811600300

وزارة التربية تحسم الجدل حول عودة الطلبة الى المدارس

طلبة مع لوغو

وزير الصحة: عودة التعليم الوجاهي غير مرتبطة بتطعيم الأطفال

7202124105745502228587

لجنة الاوبئة: طلبة المدارس ليسوا اقل عرضة للاصابة بفيروس كورونا

54يبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيبيببييب-551x330-1

130 ألف طالب انتقلوا من المدارس الخاصة إلى الحكومية خلال جائحة كورونا

هواري 1

الهواري : نتجه لعودة آمنة ومستمرة للتعليم الوجاهي