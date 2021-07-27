تربية الأغوار الجنوبية تناقش الاحتياجات التعليمية والفنية

الوكيل الاخباري -

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ناقشت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية اليوم الثلاثاء في اجتماع عبر تطبيق الاتصال المرئي برئاسة مدير التربية سامي الكواليت ومشاركة مديري ومديرات المدارس ومدير الشؤون الإدارية والمالية حسين الطراونة، الاحتياجات التعليمية والفنية للمديرية.وأكد الكواليت على مديري المدارس ضرورة تهيئة استقبال الطلبة المسجلين في برنامج الفاقد التعليمي، وحصر حاجات المدارس المشاركة في البرنامج، وضرورة الالتزام بقانون الدفاع (32)، وتنفيذ حملة إعلامية على صفحات المدارس لتشجيع الطلبة على التسجيل في البرنامج، والتواصل مع رؤساء المجالس التربوية لشبكات المدارس في التواصل مع أولياء أمور الطلبة.