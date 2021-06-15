تربية الأغوار الجنوبية تواصل جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

الوكيل الاخباري -

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واصلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، إستعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد2021 / 2022، ضمن خطة إجرائية تم تجهيزها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة، وصولا لعودة آمنة إلى المدارس.وأوضح مدير التربية سامي الكواليت، الاثنين، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفرق المكونة من رؤساء الأقسام، وأعضاء المديرية، والمشرفين التربويين، يقومون بزيارات ميدانية مكثفة لمختلف المدارس التابعة للمديرية، للوقوف على مدى جاهزيتها، والتباحث في حاجات المدارس، من أعمال الصيانة والأثاث، والكتب المدرسية، والكوادر البشرية، والعمل على توفيرها، بالإضافة إلى مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية.