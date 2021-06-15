الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

الاحتلال يلغي شرط ارتداء الكمامة في الأماكن المغلقة

وفيات كورونا في أميركا تتجاوز 600 ألف

بلدية الشونة الجنوبية: مشاريع طلبة البلقاء تسهم بتطوير المنطقة

عجلون :مراكز شبابية تنظم نشاطات متعددة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الثلاثاء

بتر قدم الطفلة الفلسطينية فرح التي تعالج بالاردن

مؤتة: توسيع خيارات التكنولوجيا الرقمية تماهيا مع تحديات كورونا

مطالب باستحداث مركز تطعيم لخدمة بلدات جنوب الكورة

وزير الشباب يفتتح المخيم التدريبي للملتقى الوطني الخامس للرياديين الشباب

إربد: حوارية تناقش النظم الغذائية ودعم منظومة الأمن الغذائي

الثلاثاء، 15-06-2021 01:00 ص

تربية الأغوار الجنوبية تواصل جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري  - واصلت مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية، إستعداداتها لإستقبال العام الدراسي الجديد2021 / 2022، ضمن خطة إجرائية تم تجهيزها وفق إجراءات الصحة والسلامة العامة، وصولا لعودة آمنة إلى المدارس.
اضافة اعلان

وأوضح مدير التربية سامي الكواليت، الاثنين، في تصريح صحفي لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن الفرق المكونة من رؤساء الأقسام، وأعضاء المديرية، والمشرفين التربويين، يقومون بزيارات ميدانية مكثفة لمختلف المدارس التابعة للمديرية، للوقوف على مدى جاهزيتها، والتباحث في حاجات المدارس، من أعمال الصيانة والأثاث، والكتب المدرسية، والكوادر البشرية، والعمل على توفيرها، بالإضافة إلى مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية. 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
fff

بلدية الشونة الجنوبية: مشاريع طلبة البلقاء تسهم بتطوير المنطقة

6202113233651110575416

عجلون :مراكز شبابية تنظم نشاطات متعددة

fff

بتر قدم الطفلة الفلسطينية فرح التي تعالج بالاردن

620217172410381535608

مؤتة: توسيع خيارات التكنولوجيا الرقمية تماهيا مع تحديات كورونا

resize

مطالب باستحداث مركز تطعيم لخدمة بلدات جنوب الكورة

52021903454665019285

وزير الشباب يفتتح المخيم التدريبي للملتقى الوطني الخامس للرياديين الشباب

أخبار متعلقة
التربية

التربية تنشر إرشادات لطلبة الثانوية العامة - فيديو

60a642be40c5f

معلمو منصة درسك يطالبون بمستحقاتهم والتربية ترفع المسؤولية عن عاتقها

وزارة التربية والتعليم

تربية الكرك تواصل استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

التربية

التربية : ندرس مسودة البروتوكول الصحي للدوام الوجاهي

د

الخدمة المدنية توضح أسباب تعيين خريجي الدفعة الرابعة من برنامج الدبلوم المهني

وزارة-التربية-كلمة-الاردن-1-780x470-1

التربية : لا تعيينات جديدة لهذا العام