تربية الأغوار الشمالية تحتفل بيوم المعلم

الوكيل الاخباري - احتفلت مديرية التربية والتعليم في لواء الأغوار الشمالية، اليوم الخميس، بقاعة مدرسة الشونة الشمالية الثانوية للبنات بيوم المعلم.



وقال راعي الاحتفال متصرف لواء الاغوار الشمالية، الدكتور علي الحوامدة، إن الاحتفال بمناسبة يوم المعلم يأتي تجسيداً للمكانة الرفيعة التي يحظى بها المعلم في الأردن، وهو أحد أشكال التكريم والتحفيز والتقدير الذي يتجسد في العديد من الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم خدمة لمهنة التعليم والسعي المستمر للارتقاء بالمعلم ودوره الريادي فيها.

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