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الإثنين، 01-11-2021 09:43 ص

تربية البادية الجنوبية: مدارس جديدة ومشروعات أخرى أنجزتها المديرية

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الوكيل الإخباري- قالت مديرة مديرية تربية البادية الجنوبية الدكتورة سمية البرديني، إن المديرية أنجزت عددا من المشروعات الموجهة لتحسين الواقع التعليمي في مدارس البادية الجنوبية، إلى جانب البدء بتنفيذ مشروعات جديدة.

وأضافت اليوم الاثنين، أنه تم افتتاح مدرسة أساسية مستحدثة في منطقة الجفر لتخفيف الاكتظاظ الحاصل في مدرسة الملكة رانيا، وإلحاق 86 طالبا من المرحلة الأساسية الدنيا بالمدرسة المستحدثة، وتجهيزها باللوازم والتجهيزات، ورفدها بكادر تعليمي متكامل، كما تم استئجار ملحق لمدرسة نسيبة بنت كعب في منطقة أبو اللسن لتخفيف الاكتظاظ
.
وقالت إن المديرية طرحت عطاءات لإنشاء نواة مدرسة أبو بكر الصديق في لواء الحسينية بكلفة 309 آلاف دينار، وإنشاء نواة مدرسة الهاشمية الأساسية في منطقة الهاشمية بكلفة 303 آلاف دينار، حيث سيتم المباشرة بالتنفيذ خلال الأسابيع المقبلة، ما سيسهم بتعزيز البنية التحتية للمدارس.

وأشارت البرديني إلى أن لدى مديرية تربية البادية الجنوبية حاليا 16 مدرسة مستأجرة، و62 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، موضحة أن إنشاء المدارس الجديدة وأنوية المدارس الجديدة خلال السنوات الأخيرة، أسهمت بتقليص عدد المستأجرة منها، ووفرت بيئات تعليمية ذات جودة.

وبينت أنه تم الانتهاء من العمل في مشروع إنشاء نواة مدرسة حليمة السعدية في لواء الحسينية، إذ بلغت قيمة العطاء 245 ألف دينار، موضحة أن المشروع في مرحلة الاستلام الأولي.

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اضافة الى أعمال صيانة أخرى في مدارس ذكور راشد الاساسية وبنات أذرح الثانوية، وبنات الهاشمية الثانوية، ومدارس قضاء إيل بكلفة 51 ألف دينار، وذكور أبو دنة بكلفة 30 ألف دينار.

وأشارت إلى أنه تم تركيب 174 مكيفا في مدارس الجفر والحسينية والمريغة، لتحسين البيئات التعليمية فيها، كما تم إحالة عطاء لتركيب مظلات لعدد من مدارس منطقة الجفر وبكلفة 19 ألف دينار.

وقالت إنه تم البدء بتنفيذ مشروعين لإنشاء ملعبين خماسيين للطلبة في منطقة سويمرة وطاسان بكلفة 110 آلاف دينار، كما بدء العمل بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب خماسي في كل من مدرستي ذكور بسطة، والصدقة بكلفة 108 آلاف دينار.

 

 

 




 

 


 

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