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الجمعة، 17-06-2022 08:00 م

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بالأعياد الوطنية

التربية والتعليم



الوكيل الاخباري - نظمت مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الشمالية الغربية احتفالا بمناسبة الأعياد الوطنية: عيد الجلوس الملكي، وذكرى الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش، وذكرى الاستقلال 76.

وقال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة خلال رعايته الاحتفال مساء الخميس، إن الاحتفال بالمناسبات الوطنية يأتي تعبيرا عن الفخر والاعتزاز بمسيرة العطاء والانجاز التي تحققت بمختلف المجالات والتي تعتبر محطات مضيئة لمستقبل مشرق وهي المناسبات الأبهى والأغلى على قلوب الأردنيين.

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