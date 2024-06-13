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الخميس، 13-06-2024 08:03 م

تربية البادية الشمالية الغربية تحتفل بعيد الاستقلال

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الوكيل الإخباري - قال مدير تربية لواء البادية الشمالية الغربية الدكتور عبدالله الشرفات، إن عيد الاستقلال يمثل مفخرة لكل أردني وأردنية، مجددا العهد والولاء والالتفاف حول قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الذي حمل الرسالة وصان المنجزات وبنى الأردن وقاده إلى المواقع المتقدمة في خارطة التقدم والتطور.

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وأضاف الشرفات خلال الاحتفال الذي رعاه محافظ المفرق سلمان النجادا اليوم الخميس، إن عيد الاستقلال يمثل لحظة فارقة في تاريخ المملكة بوصفه تأكيدا على استمرار المسيرة والعهد، مشيرًا إلى جهود جلالة الملك في جعل الأردن منارة للاستقرار والأمن في المنطقة.


واشتمل الحفل الذي حضره مدير قضاء الخالدية ورئيس بلدية الخالدية ورئيس وأعضاء مجلس المحافظة والمدراء المختصون وعدد من رؤساء وأعضاء الأقسام في المديرية ومدراء ومديرات المدارس والأجهزة الأمنية وفاعليات شعبية ورسمية، ومدراء ومديرات المدارس، على معرض للتراث بالإضافة إلى قصائد وطنية وأهازيج شعبية وأغاني تغنت بالقيادة الهاشمية والامجاد الوطنية .

 




 

 


 

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